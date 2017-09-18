Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в работе 72-й сессии Генассамблеи ООН

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, прибыл в Нью-Йорк.

Как сообщили в российском дипведомстве, рабочая программа министра включает несколько десятков мероприятий высокого уровня и двусторонних встреч. Лавров примет участие в традиционных консультациях министров иностранных дел в многосторонних и региональных форматах, включая ОДКБ, БРИКС, ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний), СЕЛАК (Сообщество латиноамериканских и карибских государств), а также в организуемых на полях Генассамблеи тематических мероприятиях высокого уровня по актуальным проблемам.

У главы МИД РФ запланирована беседа с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и председателем 72-й сессии Генассамблеи Мирославом Лайчаком.

Как ранее заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, на полях сессии ГА ООН возможна встреча Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. В Госдепартаменте в воскресенье подтвердили, что эти переговоры запланированы на 21:00 по местному времени (04:00 мск понедельника) в российском постпредстве при всемирной организации.

20 сентября Лавров примет участие во внеочередном заседании Совета министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС), который впервые соберется в расширенном составе с участием глав внешнеполитических ведомств Индии и Пакистана, отметили в МИД РФ. Страны стали полноправными членами ШОС в июне 2017 года.

21 сентября министр выступит в ходе общеполитической дискуссии ГА ООН.