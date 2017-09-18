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Максим Решетников возглавил правительство Пермского края

Политика
18 сентября, 16:05 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 18, сентября. /ТАСС

Губернатор Прикамья также является главой исполнительной власти

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ПЕРМЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Губернатор Пермского края Максим Решетников возглавил правительство региона, соответствующий указ он подписал в понедельник после церемонии инаугурации.

Согласно уставу Пермского края, губернатор также возглавляет исполнительную власть в регионе.

"Принимаю на себя исполнение полномочий председателя правительства Пермского края", - говорится в документе, подписанном Решетниковым.

Ранее состоялась церемония инаугурации избранного 10 сентября губернатора Прикамья. Выборы в регионе проходили впервые за последние 17 лет. 14 сентября избирательная комиссия Пермского края утвердила итоги выборов губернатора региона. Избранным на должность главы края был признан Решетников, получивший почти 688 тыс. голосов (82,06%).

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Персоны
Решетников, Максим Геннадьевич
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Россия
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