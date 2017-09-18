Максим Решетников вступил в должность губернатора Пермского края

ПЕРМЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Максим Решетников официально стал губернатором Пермского края. Инаугурация избранного впервые за 17 лет губернатора состоялась в понедельник в Пермской краевой филармонии.

"Вступая в должность губернатора Пермского края, клянусь при осуществлении своих полномочий высшего должностного лица Пермского края уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и устав Пермского края, защищать и отстаивать интересы Пермского края в Российской Федерации и за ее пределами, всемерно способствовать становлению и развитию гражданского общества. Клянусь достойно и верно служить народу, доверенную мне власть употребить во благо родного края", - сказал Решетников, принимая присягу главы региона.

После он поблагодарил всех, кто пришел на выборы и отдал за него свой голос. "В первую очередь вы поддержали программу развития края и те дела, которые были сделаны за эти месяцы. Для меня как для пермяка поддержка земляков важна вдвойне, и я сделаю все возможное, чтобы ваше доверие оправдать, чтобы развивать край в интересах людей", - добавил он.

По словам полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаила Бабича, "это очень непростая работа - быть губернатором в таком серьезном и сложном регионе, как Пермский край, с мощной экономикой". "Это один из опорных регионов нашей страны, мощнейший промышленный потенциал, оборонно-промышленный комплекс. Помимо промышленности и мощной экономики, самый главный потенциал - мощный человеческий потенциал, великолепный интеллектуальный потенциал людей", - отметил Бабич.

Результаты выборов

В феврале текущего года президент России Владимир Путин принял отставку Виктора Басаргина с поста губернатора Пермского края, исполняющим обязанности главы региона был назначен Максим Решетников, ранее работавший руководителем департамента экономической политики и развития Москвы. Врио главы Прикамья Решетников был назначен до вступления в должность лица, избранного губернатором Пермского края.

Выборы губернатора региона прошли в Пермском крае 10 сентября. На пост главы Прикамья претендовали пять кандидатов: врио губернатора края Максим Решетников ("Единая Россия"), Ирина Филатова (КПРФ), Олег Постников (ЛДПР), Владимир Аликин ("Справедливая Россия") и Андрей Степанов ("Патриоты России").

14 сентября избирательная комиссия Пермского края утвердила итоги выборов губернатора региона и признала выборы состоявшимися и действительными. Избранным на должность главы края был признан Решетников, получивший почти 688 тыс. голосов - 82,06%. По данным председателя крайизбиркома Игоря Вагина, Решетников набрал рекордное количество голосов за всю историю выборов глав региона.

"В крае на этих выборах была очень высокая явка - очень хороший результат, мы давно такого не видели по историческим меркам, которые мы традиционно в крае наблюдали. Был очень большой процент голосующей молодежи, что достаточно большая редкость не только для Пермского края, но и для большинства регионов страны. Это говорит о том, что и сама кандидатура вызвала большой интерес, и та работа, которая за семь месяцев была проведена, дала свои результаты", - отметил полпред президента в ПФО Михаил Бабич после церемонии инаугурации губернатора Пермского края.

О губернаторе

Максим Решетников родился 11 июля 1979 году в Перми. В 2000 году окончил экономический факультет Пермского государственного университета. В 2002 году окончил филологический факультет вуза по специальности "Лингвист, переводчик". Является кандидатом экономических наук.

С 2000 по 2005 годы Решетников работал в отделе планирования бюджетных доходов и расходов администрации Пермской области. В 2005-2006 годы был первым заместителем председателя департамента планирования Пермской области, а в 2006-2007 годы являлся первым заместителем руководителя администрации губернатора Пермского края Олега Чиркунова.

С 2007 по 2009 годы Решетников работал в Москве, возглавлял департамент межбюджетных отношений Министерства регионального развития РФ. В феврале 2009 года вошел в первую сотню кадрового резерва президента России. В 2009 году Решетников руководил администрацией губернатора Пермского края Олега Чиркунова, после чего распоряжением председателя правительства РФ Владимира Путина был назначен директором департамента государственного управления, регионального развития и местного самоуправления Аппарата правительства РФ.

С декабря 2010 года по апрель 2012 года Решетников был первым заместителем руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, а с апреля 2012 года по февраль 2017 года - министром правительства Москвы, руководителем департамента экономической политики и развития города. 6 февраля 2017 года указом президента РФ был назначен врио губернатора Пермского края. Сменил на посту главы региона Виктора Басаргина.