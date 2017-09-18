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Минюст РФ направил возражения в ЕСПЧ на жалобу Кара-Мурзы о снятии его с выборов

Политика
18 сентября, 19:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

В ведомстве обратили внимание, что выводы российских властей сформированы с учетом практики Европейского суда

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ направило возражения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на жалобу журналиста Владимира Кара-Мурзы (младшего) о снятии его с выборов депутатов Ярославской областной думы из-за имеющегося у него британского подданства.

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"18 сентября Минюст России направил в Европейский суд по правам человека замечания по приемлемости и существу жалобы "Кара-Мурза против России" на якобы имевшее место нарушение права на свободные выборы в связи с отменой регистрации заявителя как кандидата в депутаты Ярославской областной думы из-за наличия двойного гражданства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в сообщении Минюста.

В Минюсте пояснили, что "российские власти не усматривают каких-либо нарушений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, поскольку отмена регистрации заявителя в качестве кандидата в депутаты обусловлена прямым законодательным запретом для граждан РФ, имеющим также гражданство иностранного государства, быть избранными в орган государственной власти". Соответствующие ограничения установлены федеральным законом.

В Минюсте обратили внимание, что выводы российских властей сформированы с учетом практики Европейского суда. Она подтверждает позицию о том, что "право лица выдвигать свою кандидатуру на выборах не носит абсолютного характера, государства обладают достаточной свободой в рамках своего конституционного строя устанавливать ограничения права избирать и быть избранным".

"В целом власти РФ исходят из того, что законодательные ограничения пассивного избирательного права лиц, имеющих двойное гражданство, не нарушают международных норм, соответствуют Конституции Российской Федерации и направлены на обеспечение государственного суверенитета и формирование независимых органов публичной власти", - заключили в Минюсте.

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