Дмитрий Миронов получил удостоверение губернатора Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров в понедельник вручил Дмитрию Миронову удостоверение губернатора. Об этом ТАСС сообщил сам Захаров.

"Сегодня в торжественной обстановке на заседании комиссии вручили Дмитрию Юрьевичу удостоверение губернатора Ярославской области. Мы зарегистрировали избранного губернатора", - сказал собеседник агентства.

Церемония инаугурации состоится 19 сентября.

В Ярославской области в единый день голосования 10 сентября проходили выборы губернатора, депутатов гордумы Ярославля, а также выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований. В борьбе за пост главы региона приняли участие врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов ("Единая Россия"), депутат облдумы Сергей Балабаев ("Парнас"), безработный Кирилл Панько ("Коммунисты России"), депутат облдумы Михаил Парамоновов (КПРФ) и депутат собрания представителей Переславского района Андрей Ватлин (ЛДПР). Миронов набрал на выборах главы региона 79,32% голосов избирателей.