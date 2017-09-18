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Дмитрий Миронов получил удостоверение губернатора Ярославской области

Политика
18 сентября, 19:46 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 18, сентября. /ТАСС

Инаугурация избранного главы региона состоится 19 сентября

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров в понедельник вручил Дмитрию Миронову удостоверение губернатора. Об этом ТАСС сообщил сам Захаров.

"Сегодня в торжественной обстановке на заседании комиссии вручили Дмитрию Юрьевичу удостоверение губернатора Ярославской области. Мы зарегистрировали избранного губернатора", - сказал собеседник агентства.

Церемония инаугурации состоится 19 сентября.

В Ярославской области в единый день голосования 10 сентября проходили выборы губернатора, депутатов гордумы Ярославля, а также выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований. В борьбе за пост главы региона приняли участие врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов ("Единая Россия"), депутат облдумы Сергей Балабаев ("Парнас"), безработный Кирилл Панько ("Коммунисты России"), депутат облдумы Михаил Парамоновов (КПРФ) и депутат собрания представителей Переславского района Андрей Ватлин (ЛДПР). Миронов набрал на выборах главы региона 79,32% голосов избирателей.

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Темы
Единый день голосования - 2017
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Миронов, Дмитрий Юрьевич
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