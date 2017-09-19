Косачев разочарован выступлением Трампа в ООН, где звучали лишь лозунги и ярлыки

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в своем выступлении в ООН не обозначил программу действий своей администрации на ближайшее будущее, ограничился лишь лозунгами и ярлыками.
Так оценил речь Трампа председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Сенатор, который присутствовал на Генассамблее ООН, отметил, что разочарован выступлением президента.
"Хотелось бы услышать либо программу действий США на обозримое будущее, раз уж они претендуют на лидерские роли, либо хотя бы подтверждение здравых мыслей, которые Трамп озвучивал в ходе избирательной кампании", - написал Косачев на своей странице в сети Facebook.
По мнению сенатора, в речи американского президента не было ни первого, ни второго. "Сложилось впечатление, что речь писалась разными людьми, где первая часть относилась к жанру проповеди, а вторая - судебного приговора", - отметил Косачев.
По его словам, в выступлении прозвучала очевидная противоречивость: "в неоднократно озвученном принципе равенства наций и уважения их суверенных прав на самостоятельное развитие, с одной стороны, и беззастенчивая претензия США на то, чтобы определять, кто имеет такие права, а кто нет - с другой. Иными словами - "друзьям все, врагам закон".
Заявления про готовность "полностью уничтожить Северную Корею" и выйти из "худшей для США и позорной сделки по Ирану" Косачев назвал "крайне опасными". "Плюс Сирия, Куба и Венесуэла как чуть ли не наихудшие диктатуры в истории человечества.
"Лозунги, с одной стороны. Ярлыки - с другой. Что же дальше - так и осталось неозвученным. А скорее - непонятным для самих авторов этой речи, включая президента США", - считает Косачев. По его словам, это самое прискорбное и самое опасное в столь непростой ситуации, в которой пребывает мир все последние годы.