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Косачев разочарован выступлением Трампа в ООН, где звучали лишь лозунги и ярлыки

Политика
19 сентября, 20:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Первая часть речи президента относилась к жанру проповеди, вторая - к жанру судебного приговора, отметил сенатор

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в своем выступлении в ООН не обозначил программу действий своей администрации на ближайшее будущее, ограничился лишь лозунгами и ярлыками.

Так оценил речь Трампа председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Сенатор, который присутствовал на Генассамблее ООН, отметил, что разочарован выступлением президента.

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"Хотелось бы услышать либо программу действий США на обозримое будущее, раз уж они претендуют на лидерские роли, либо хотя бы подтверждение здравых мыслей, которые Трамп озвучивал в ходе избирательной кампании", - написал Косачев на своей странице в сети Facebook.

По мнению сенатора, в речи американского президента не было ни первого, ни второго. "Сложилось впечатление, что речь писалась разными людьми, где первая часть относилась к жанру проповеди, а вторая - судебного приговора", - отметил Косачев.

По его словам, в выступлении прозвучала очевидная противоречивость: "в неоднократно озвученном принципе равенства наций и уважения их суверенных прав на самостоятельное развитие, с одной стороны, и беззастенчивая претензия США на то, чтобы определять, кто имеет такие права, а кто нет - с другой. Иными словами - "друзьям все, врагам закон".

Заявления про готовность "полностью уничтожить Северную Корею" и выйти из "худшей для США и позорной сделки по Ирану" Косачев назвал "крайне опасными". "Плюс Сирия, Куба и Венесуэла как чуть ли не наихудшие диктатуры в истории человечества.

"Лозунги, с одной стороны. Ярлыки - с другой. Что же дальше - так и осталось неозвученным. А скорее - непонятным для самих авторов этой речи, включая президента США", - считает Косачев. По его словам, это самое прискорбное и самое опасное в столь непростой ситуации, в которой пребывает мир все последние годы.

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