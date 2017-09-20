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Лавров назвал примечательным выступление Трампа на ГА ООН

Политика
20 сентября, 1:45 UTC+3

Глава МИД РФ отметил, что выступление президента США обратило на себя внимание поддержкой принципов суверенитета и равенства в международных делах

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Выступление президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН примечательное, обратило на себя внимание поддержкой принципов суверенитета и равенства в международных делах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

"Выступление президента Трампа примечательное, наверное, во многом оно рассчитано не только на внешнюю аудиторию, но и внутреннюю, - отметил министр. - Обратила на себя внимание очень четко сформулированная поддержка принципов суверенитета и равенства в международных делах".

 

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
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