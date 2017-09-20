РФ на встрече "шестерки" и Ирана намерена отстаивать принципы ядерной сделки с Тегераном

ООН, 20 сентября. Россия на министерской встрече "шестерки" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) и Ирана, которая состоится в среду на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, будет отстаивать принципы ядерной сделки с Тегераном.

Об этом заявил во вторник журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"У нас завтра состоится встреча министров "шестерки", которая вместе с иранцами разрабатывала совместный план действий, - сообщил министр. - Встреча будет посвящена тому, как он выполняется. Мы будем ориентироваться на профессиональные оценки МАГАТЭ, генеральный директор которого не раз уже подтверждал, что Иран добросовестно выполняет все свои обязательства".

"Мы будем отстаивать этот документ, отстаивать этот консенсус, который был с облегчением воспринят международным сообществом, и который реально укрепил, мы убеждены в этом, региональную стабильность и международную безопасность в целом", - подчеркнул глава МИД РФ.

"Особо тревожно то, что по Ирану США устами президента [Дональда] Трампа подтвердили непримиримую позицию, сильно критиковали совместную программу действий, которая позволила разрушить иранскую ядерную проблему", - указал министр.