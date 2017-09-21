Гатилов: формат работы в международной группе поддержки Сирии пока сохраняется

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Формат работы в международной группе поддержки Сирии (МГПС) на данный момент сохраняется.

Об этом заявил в среду в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.

"Нет, эта группа сохраняется, она была утверждена соответствующей резолюцией Совета Безопасности и на протяжении этого года работала весьма продуктивно", - отметил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Гатилов напомнил, что в рамках этой группы действуют две подгруппы - по гуманитарным вопросам и по вопросам поддержания режима прекращения враждебных действий. "Мы используем данный формат достаточно эффективно для того, чтобы доводить до членов подгрупп то, что Российская Федерация предпринимает в плане поддержания режима прекращения огня и доставки гуманитарной помощи гражданскому населению", - добавил он.