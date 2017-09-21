Главы МИД стран ШОС на полях Генассамблеи ООН обсудили вопросы развития сотрудничества

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 20 сентября на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке принял участие во внеочередном заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШOC). Об этом в четверг сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Главы внешнеполитических ведомств государств - членов ШОС рассмотрели первоочередные задачи и приоритетные меры по развитию взаимодействия в области политики, безопасности, экономики и гуманитарного сотрудничества с учетом приема Индии и Пакистана в организацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники встречи подтвердили общий настрой эффективно использовать потенциал объединения для укрепления стабильности, безопасности и обеспечения экономического роста, а также развития гуманитарного сотрудничества.

Лавров возглавляет российскую делегацию на сессии ГА ООН, которая открылась в Нью-Йорке 12 сентября. Рабочая программа министра включает в себя несколько десятков мероприятий высокого уровня и двусторонних встреч. 21 сентября глава МИД РФ выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи.