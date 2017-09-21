Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главы МИД стран ШОС на полях Генассамблеи ООН обсудили вопросы развития сотрудничества

Политика
21 сентября, 1:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Участники встречи подтвердили общий настрой эффективно использовать потенциал объединения для укрепления стабильности, безопасности и обеспечения экономического роста

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 20 сентября на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке принял участие во внеочередном заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШOC). Об этом в четверг сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Смотрите также

Шанхайская организация сотрудничества. Досье

"Главы внешнеполитических ведомств государств - членов ШОС рассмотрели первоочередные задачи и приоритетные меры по развитию взаимодействия в области политики, безопасности, экономики и гуманитарного сотрудничества с учетом приема Индии и Пакистана в организацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники встречи подтвердили общий настрой эффективно использовать потенциал объединения для укрепления стабильности, безопасности и обеспечения экономического роста, а также развития гуманитарного сотрудничества.

Лавров возглавляет российскую делегацию на сессии ГА ООН, которая открылась в Нью-Йорке 12 сентября. Рабочая программа министра включает в себя несколько десятков мероприятий высокого уровня и двусторонних встреч. 21 сентября глава МИД РФ выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Генассамблея ООН - 2017
Страны
Индия Россия Пакистан
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Совместная следственная группа подписала соглашение по MH17
2
Меланья Трамп стала объектом насмешек в соцсетях за выбор наряда для речи в Нью-Йорке
3
Глава МИД КНДР резко ответил на угрозы Трампа
4
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
5
Украинские пограничники спустили собак на наблюдателей ОБСЕ
6
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с автобусом на юге Москвы
7
Трое российских военных ранены при прорыве блокады в Идлибе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама