Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Кремле не комментируют сообщения СМИ о возможной отставке Шанцева

Политика
21 сентября, 12:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

По словам Дмитрия Пескова, если какие-либо решения будут приняты, о них будет сделано сообщение

Поделиться
Материал из 1 страницы
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев

© Григорий Сысоев/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Кремль не комментирует сообщения СМИ о возможной отставке губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.

"СМИ много всегда пишут, но вы знаете, что мы никогда не предвещаем кадровые вопросы, не анонсируем [подобные решения], не подтверждаем и не опровергаем", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, если какие-либо решения будут приняты, о них будет сделано сообщение.

Сам Валерий Шанцев заявил ТАСС, что продолжает работу и в отставку пока не собирается.

70-летний Шанцев возглавляет Нижегородскую область с 2005 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Шанцев, Валерий Павлинович
Темы
Отставки и назначения
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: украинский суд впервые оштрафовал российскую авиакомпанию за полеты в Крым
2
Совместная следственная группа подписала соглашение по MH17
3
В Кремле не комментируют сообщения СМИ о возможной отставке Шанцева
4
Москва заявила Вашингтону о недопустимости обстрелов спецназа РФ боевиками оппозиции в САР
5
Валерий Шанцев опроверг слухи о своей возможной отставке
6
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
7
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама