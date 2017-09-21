В Кремле не комментируют сообщения СМИ о возможной отставке Шанцева

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Кремль не комментирует сообщения СМИ о возможной отставке губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.

"СМИ много всегда пишут, но вы знаете, что мы никогда не предвещаем кадровые вопросы, не анонсируем [подобные решения], не подтверждаем и не опровергаем", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, если какие-либо решения будут приняты, о них будет сделано сообщение.

Сам Валерий Шанцев заявил ТАСС, что продолжает работу и в отставку пока не собирается.

70-летний Шанцев возглавляет Нижегородскую область с 2005 года.