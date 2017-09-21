МИД РФ просчитывает действия на случай поставок США на Украину летального оружия

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Россия просчитывает дальнейшие действия на случай поставок США летального оружия на Украину, заявила в четверг в эфире телеканала "Россия 1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Конечно, просчитываем", - сказала она, отвечая на вопрос, просчитывает ли Москва дальнейшие шаги на случай поставок США какого-либо летального оружия в Донбасс.

В конце августа министр обороны США Джеймс Мэттис на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко пообещал расширить сотрудничество с Украиной в области обороны и рассмотреть вопрос о возможности поставок летального вооружения. Он отметил, что будет информировать руководство страны о конкретных вещах, которые планирует рекомендовать к осуществлению американской стороне.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что возможные поставки оружия ситуацию на востоке Украины никак не изменят, но приведут к увеличению числа жертв.