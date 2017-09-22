Захарова: отношение к инициативам РФ на Генассамблее ООН заметно улучшилось

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Отношение мирового сообщества к предложениям Москвы на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заметно улучшилось по сравнению с предыдущим периодом. Об этом в пятницу в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я прекрасно помню, как два года назад российская делегация на высочайшем уровне предложила миру объединить усилия и начать борьбу с международным терроризмом. Нам ответили молчанием, шипением, насмешками, - посетовала Захарова. - Сейчас совершенно другая тональность: советуют, спрашивают, предлагают взаимодействие. Сегодня разговоры о международном праве вызывают не ухмылки и усмешки, но предложения к взаимодействию".
Российскую делегацию на текущей сессии ГА ООН, которая открылась в Нью-Йорке 12 сентября, возглавляет глава МИД Сергей Лавров. Рабочая программа включает в себя несколько десятков мероприятий высокого уровня и двусторонних встреч. 21 сентября глава МИД РФ выступил на общеполитической дискуссии Генассамблеи.