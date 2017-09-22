Шаманов назвал голословными обвинения США в якобы нарушении Россией договора РСМД

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов назвал голословными обвинения США в якобы нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

"Что комментировать безответственные заявления? Пусть приведет аргументы", - сказал он ТАСС, комментируя высказывания на эту тему госсекретаря США Рекса Тиллерсона. "А они голословно, чтобы оправдать собственные шаги, которые они предпринимают, пытаются, как говорят по-русски, навести тень на плетень", - сказал он.

Выступая в четверг на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу нераспространения ядерного оружия, госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в том, что та отказалась от прежнего курса на конструктивное взаимодействие с другими государствами в целях укрепления международного режима нераспространения. "К сожалению, в последние годы Россия действовала таким образом, который ослаблял глобальные нормы и подрывал усилия, направленные на то, чтобы привлечь страны к ответственности. Примеры включают нарушение ее собственных обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), игнорирование гарантий безопасности, взятых на себя в конце холодной войны, создание препятствий попыткам укрепить итоги прежних международных усилий в сфере ядерной безопасности, а также стремление ослабить независимость Международного агентства по атомной энергии при расследовании тайных ядерных программ", - утверждал глава внешнеполитического ведомства США.

"Если Россия хочет вернуться к роли пользующегося доверием действующего лица в урегулировании ситуации вокруг Северной Кореи, то она может доказать свои благие намерения за счет выполнения своих обязательств по укреплению международных усилий, касающихся ядерной безопасности и контроля над вооружениями", - считает Тиллерсон.

Обвинения в нарушении ДРСМД США повторяют в адрес России с июля 2014 года, Москва отвергает такие выводы Вашингтона. Гарантии безопасности, которые имел в виду Тиллерсон, - это Будапештский меморандум 1994 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прежде заявлял, что его нарушила не Москва, а организаторы государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.