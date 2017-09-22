Тиллерсон: РФ и США несут основную ответственность за пресечение ядерной угрозы в мире

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Москва и Вашингтон несут главную ответственность за предотвращение дальнейшего распространения ядерного оружия в мире. Это подчеркнул госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в четверг на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу нераспространения ядерного оружия.

"Будучи двумя самыми мощными ядерными державами в мире, Россия и США разделяют самую большую ответственность за поддержание норм нераспространения и остановку дальнейшего распространения ядерных вооружений. Ранее мы хорошо сотрудничали. США и Советский Союз тесно работали при составлении основного массива текста, ставшего впоследствии Договором о нераспространении ядерного оружия, который помогал держать распространение под контролем на протяжении [всей] холодной войны. Более того, Москва и Вашингтон добились этого, невзирая на собственное соперничество эпохи холодной войны и множество проблем в двусторонних отношениях", - заявил шеф американской дипломатии.

Кроме того, признал он, Россия после распада СССР предпринимала активные усилия в целях обеспечения безопасности расщепляющихся материалов. США тесно сотрудничали с Россией в этой сфере в рамках программы Нанна-Лугара, напомнил Тиллерсон.

Далее он обвинил Россию в том, что та отказалась от прежнего курса на конструктивное взаимодействие с другими государствами в целях укрепления международного режима нераспространения. "К сожалению, в последние годы Россия действовала таким образом, который ослаблял глобальные нормы и подрывал усилия, направленные на то, чтобы привлечь страны к ответственности. Примеры включают нарушение ее собственных обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, игнорирование гарантий безопасности, взятых на себя в конце холодной войны, создание препятствий попыткам укрепить итоги прежних международных усилий в сфере ядерной безопасности, а также стремление ослабить независимость Международного агентства по атомной энергии при расследовании тайных ядерных программ", - утверждал глава внешнеполитического ведомства США.