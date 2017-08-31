СМИ: НАТО готовит ответ на приписываемое России нарушение ДРСМД

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БЕРЛИН, 31 августа. /ТАСС/. НАТО готовит план действий в ответ на приписываемое России нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщается в четверг на сайте газеты Suddeutsche Zeitung. Также информацию распространили телерадиостанции NDR и WDR.
Изданию удалось ознакомиться с секретным документом, который был разослан из Брюсселя странам - членам альянса. В нем перечислены 39 возможных действий в ответ на нарушение ДРСМД. В частности, речь может идти о расширении действия системы раннего оповещения, об усилении противолодочной обороны, о более активном задействовании в Европе бомбардировщиков B-52. Кроме того, в качестве возможного ответа называются действия "по атомному сдерживанию", однако в статье не поясняется, что именно под этим подразумевается.
При этом в документе, озаглавленном "Что было бы, если", категорически исключаются такие варианты, как введение новых санкций против России или же выход из данного договора Соединенных Штатов, пишет издание.