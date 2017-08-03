Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Politico: Конгресс хочет подтолкнуть Трампа к новому обострению с РФ вокруг ДРСМД

Международная панорама
3 августа, 6:19 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, августа. /ТАСС

По данным газеты, в обеих палатах работают над тем, чтобы заставить Пентагон начать производство ракет средней дальности в нарушение договора

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Конгресс США работает над тем, чтобы заставить Пентагон начать производство ракет средней дальности в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), что рискует привести к еще одному витку напряженности между Вашингтоном и Москвой. С таким утверждением выступила в среду газета Politico.

Смотрите также

Пентагон: ответные меры США на ситуацию вокруг ДРСМД будут готовы через несколько месяцев

США считают, что передали России детальные данные о нарушении ею ДРСМД

В Пентагоне заявили, что готовы "привлечь РФ к ответственности" за несоблюдение ДРСМД

По ее данным, в обеих палатах Конгресса ведутся дискуссии, суть которых сводится к тому, чтобы заставить вооруженные силы США начать производство ракет средней дальности, что было запрещено по ДРСМД в 1987 году. Такие намерения у законодателей появились якобы из-за того, что российская сторона уже нарушила соглашение и теперь Вашингтону настало время дать ответ. Вместе с тем, как отмечает издание, у этого подхода в Вашингтоне есть оппоненты, которые убеждены, что такой шаг США может существенно повысить риск ядерной конфронтации в тот момент, когда отношения между двумя государствами находятся на критически низком уровне.

В то же самое время административно-бюджетное управление Белого дома считает, что призывы к началу производства нового оружия только "потенциально ограничат возможности военного отпора Соединенных Штатов". Как отметили в управлении, "администрация на сегодняшний день разрабатывает интегрированную стратегию дипломатического, военного и экономического ответа, которая увеличит до предела давление на Россию". Что именно подразумевается под этой стратегией, не поясняется.

Не первый выпад

Инициатива, о которой сообщила газета Politico, - уже не первый проект законодателей по обострению конфронтации с Россией вокруг ДРСМД. В начале июля председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Эд Ройс внес в Конгресс поправку к закону о национальной безопасности на 2018 год, которая подразумевает введение новых санкций в отношении России за приписываемые ей нарушения ДРСМД.

Как он утверждал, российское руководство уже несколько лет "игнорирует свои обязательства в рамках ДРСМД". По словам конгрессмена, эта поправка подразумевает введение санкций против России за нарушение договора, ограничение возможностей России производить современные обычные вооружения, она также нацелена против государств - спонсоров терроризма, которые их приобретают.

Как заявлял ранее первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер, Соединенные Штаты рассчитывают, что Россия вернется к соблюдению ДРСМД, однако готовы привлечь РФ к ответственности за его невыполнение.

Обвинения в адрес Москвы

В июле 2014 года США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД. Затем Вашингтон неоднократно повторял этот вывод, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии по невыполнению ДРСМД.

Кроме того, Москва в прошлом неоднократно подчеркивала, что не слышала от Вашингтона никаких конкретных обвинений по соблюдению ДРСМД. В соответствии с этим договором его участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и малой (от 500 до 1 тыс. км) дальности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп одобрил новые санкции против РФ, призывая Москву к партнерству
2
Правительство Японии в полном составе подало в отставку
3
Медведчук: Украина скоро ощутит на себе эффект санкционного бумеранга
4
Небензя: РФ располагает данными о причастности спецслужб к поставкам оружия террористам
5
На Армейских играх отметили умение военных РФ проникать на объекты НАТО
6
Додон подтвердил встречу с Рогозиным в Тегеране 4 августа
7
В США семейная пара призналась в насилии над усыновленным в РФ юношей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама