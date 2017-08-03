Politico: Конгресс хочет подтолкнуть Трампа к новому обострению с РФ вокруг ДРСМД

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Конгресс США работает над тем, чтобы заставить Пентагон начать производство ракет средней дальности в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), что рискует привести к еще одному витку напряженности между Вашингтоном и Москвой. С таким утверждением выступила в среду газета Politico.

По ее данным, в обеих палатах Конгресса ведутся дискуссии, суть которых сводится к тому, чтобы заставить вооруженные силы США начать производство ракет средней дальности, что было запрещено по ДРСМД в 1987 году. Такие намерения у законодателей появились якобы из-за того, что российская сторона уже нарушила соглашение и теперь Вашингтону настало время дать ответ. Вместе с тем, как отмечает издание, у этого подхода в Вашингтоне есть оппоненты, которые убеждены, что такой шаг США может существенно повысить риск ядерной конфронтации в тот момент, когда отношения между двумя государствами находятся на критически низком уровне.

В то же самое время административно-бюджетное управление Белого дома считает, что призывы к началу производства нового оружия только "потенциально ограничат возможности военного отпора Соединенных Штатов". Как отметили в управлении, "администрация на сегодняшний день разрабатывает интегрированную стратегию дипломатического, военного и экономического ответа, которая увеличит до предела давление на Россию". Что именно подразумевается под этой стратегией, не поясняется.

Не первый выпад

Инициатива, о которой сообщила газета Politico, - уже не первый проект законодателей по обострению конфронтации с Россией вокруг ДРСМД. В начале июля председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Эд Ройс внес в Конгресс поправку к закону о национальной безопасности на 2018 год, которая подразумевает введение новых санкций в отношении России за приписываемые ей нарушения ДРСМД.

Как он утверждал, российское руководство уже несколько лет "игнорирует свои обязательства в рамках ДРСМД". По словам конгрессмена, эта поправка подразумевает введение санкций против России за нарушение договора, ограничение возможностей России производить современные обычные вооружения, она также нацелена против государств - спонсоров терроризма, которые их приобретают.

Как заявлял ранее первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер, Соединенные Штаты рассчитывают, что Россия вернется к соблюдению ДРСМД, однако готовы привлечь РФ к ответственности за его невыполнение.

Обвинения в адрес Москвы

В июле 2014 года США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД. Затем Вашингтон неоднократно повторял этот вывод, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии по невыполнению ДРСМД.

Кроме того, Москва в прошлом неоднократно подчеркивала, что не слышала от Вашингтона никаких конкретных обвинений по соблюдению ДРСМД. В соответствии с этим договором его участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и малой (от 500 до 1 тыс. км) дальности.