В Пентагоне заявили, что готовы "привлечь РФ к ответственности" за несоблюдение ДРСМД

ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты рассчитывают, что Россия вернется к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако готовы привлечь РФ к ответственности за его невыполнение. Об этом говорится во вступительном слове первого заместителя помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер, подготовленном к состоявшимся в среду слушаниям в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

"Разрешение вопроса с нарушением Россией ДРСМД является приоритетным вопросом нынешней администрации. Она ясно дала понять России, что сохранение статус-кво неприемлемо и что США должны в таком случае рассмотреть конкретные шаги, которые не дадут получить РФ какое-либо военное преимущество от этого нарушения", - отметил Суфер.

"В то время, как для нас было бы предпочтительнее, если бы Россия вернулась к соблюдению Договора, США готовы привлечь РФ к ответственности (за нарушение - прим. ТАСС) и принять меры, чтобы она изменила методы подсчета (ракет). Речь в этом случае идет не только о подавлении новых угроз, которые представляют ракеты, но и гарантировании того, что договоры по контролю за вооружениями в будущем будут по-прежнему заслуживать доверия", - сказал он.

В июле 2014 года США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД. Затем Вашингтон неоднократно повторял этот вывод, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД.

Кроме того, Москва в прошлом неоднократно подчеркивала, что не слышала от Вашингтона никакой конкретики, относящейся к обвинениям, связанным с соблюдением двустороннего договора о РСМД от 1987 года.

В соответствии с этим договором его участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.