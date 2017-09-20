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Лавров: РФ заинтересована в сохранении ДРСМД, но без нарушений со стороны США

Политика
20 сентября, 2:12 дата обновления: 20 сентября, 2:26 UTC+3

По словам главы МИД РФ, у российской стороны "есть подозрения как минимум по трем позициям"

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Москва заинтересована в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но без нарушений со стороны США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

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Договор был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым (на фото слева) и президентом США Рональдом Рейганом

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Досье

"Мы, как говорил президент РФ, заинтересованы в том, чтобы договор сохранялся, но сохранялся без каких-либо нарушений со стороны американских партнеров, - сказал министр. - У нас есть подозрения как минимум по трем позициям". "Подозрения в том, что у американцев создаются боевые системы, которые нарушают или могут нарушить обязательства, взятые по договору. Мы честно эти озабоченности предъявили", - отметил Лавров.

"Американцы нам тоже предъявляют претензии, но не могут конкретно обосновать, что их встревожило, - продолжил он. - В любом случае разговор надо вести... А позиция Конгресса остается позицией Конгресса".

Сенат Конгресса США в понедельник принял законопроект о направлениях деятельности министерства обороны страны, выделив ему на 2018 финансовый год порядка $700 млрд. В законопроекте также предусмотрена норма о возможности отказа Вашингтона от выполнения одной из статей ДРСМД.

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