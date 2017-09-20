Лавров: РФ заинтересована в сохранении ДРСМД, но без нарушений со стороны США

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Москва заинтересована в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но без нарушений со стороны США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
"Мы, как говорил президент РФ, заинтересованы в том, чтобы договор сохранялся, но сохранялся без каких-либо нарушений со стороны американских партнеров, - сказал министр. - У нас есть подозрения как минимум по трем позициям". "Подозрения в том, что у американцев создаются боевые системы, которые нарушают или могут нарушить обязательства, взятые по договору. Мы честно эти озабоченности предъявили", - отметил Лавров.
"Американцы нам тоже предъявляют претензии, но не могут конкретно обосновать, что их встревожило, - продолжил он. - В любом случае разговор надо вести... А позиция Конгресса остается позицией Конгресса".
Сенат Конгресса США в понедельник принял законопроект о направлениях деятельности министерства обороны страны, выделив ему на 2018 финансовый год порядка $700 млрд. В законопроекте также предусмотрена норма о возможности отказа Вашингтона от выполнения одной из статей ДРСМД.