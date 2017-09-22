Лавров: Россия считает, что правительство Венесуэлы готово к диалогу с оппозицией

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой почувствовал готовность Каракаса начать диалог с оппозицией об урегулировании внутриполитического кризиса в этой стране.

"Мы приветствуем готовность, которую вчера я почувствовал в разговоре с министром иностранных дел Венесуэлы такой диалог начать при понимании, что это будет именно диалог венесуэльских сторон, без какого-то вмешательства извне", - сказал Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН.