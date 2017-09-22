Москва работает над подготовкой иска к США по ситуации с дипсобственностью

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Москва работает над подготовкой иска к США по ситуации вокруг российской дипсобственности. Об этом журналистам в пятницу заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Мы работаем над этим вопросом [подготовкой иска к США]. Вопрос непростой, требует изучения, - сказал дипломат. - У нас есть прямое поручение президента РФ Владимира Путина, мы работаем над реализацией этого поручения".

2 сентября власти США закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке, которое Москва арендует. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом. Москва расценила захват российской дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала власти США немедленно вернуть эти объекты.

5 сентября на пресс-конференции в китайском Сямэне по итогам саммита БРИКС президент РФ Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел обратиться в американский суд по поводу изъятия российской дипсобственности. Позднее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что работа над подготовкой иска идет, и он будет направлен в суд в ближайшее время.