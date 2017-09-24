Антонов: работавшие в представительствах РФ в США дипломаты размещены и устроены

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российские дипломаты, вынужденные покинуть представительства РФ в Вашингтоне, Сан-Франциско и Нью-Йорке из-за санкций США, размещены и устроены. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире программы "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой, которая вышла в воскресенье на телеканале НТВ.
"Главная проблема, конечно, для меня была - как помочь нашим людям, которые жили в Сан-Франциско, которые работают в Нью-Йорке. В Вашингтоне, конечно, легче, потому что у нас там посольство было. Меня больше всего, конечно, волновал Сан-Франциско. Мы их разместили, устроили, потому что там были семьи с маленькими совсем детьми. Для меня это самое главное - при всей важности - проблемы недвижимости", - сказал он.
По словам Антонова, российская сторона не заинтересована в дальнейшем ухудшении отношений с США. "Я рассчитываю, что этот этап отчуждения [завершится] - я со своей стороны сделаю все", - отметил он.
2 сентября власти США закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке, которое Москва арендует. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом. Москва расценивает захват российской дипсобственности как откровенно враждебный акт и призывает власти США немедленно вернуть эти объекты.
Президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Сямэне (Китай) 5 сентября, заявил, что данное решение США является "явным нарушением имущественных прав российской стороны", и дал поручение Министерству иностранных дел России задействовать судебные процедуры применительно к противоправным действиям Вашингтона.