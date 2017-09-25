Артур Парфенчиков вступил в должность главы Карелии

Источник: экс-глава "Русгидро" Дод отпущен из-под домашнего арестаПроисшествия 25 сентября, 14:00
Кокорин сообщил, что рад возвращению в сборную России по футболуСпорт 25 сентября, 13:57
Путин уволил губернатора Самарской областиПолитика 25 сентября, 13:53
Российские конькобежцы и шорт-трекисты будут готовиться к ОИ-2018 в Сеуле и ОбихироСпорт 25 сентября, 13:51
Новосибирские студенты разработали новый алгоритм шифрования для работы с большими даннымиНаука 25 сентября, 13:40
"Спартак" попросил болельщиков отказаться от пиротехники на матче с "Ливерпулем"Спорт 25 сентября, 13:38
Джамала раскритиковала власти Украины за языковую политикуКультура 25 сентября, 13:30
ПГК за 8 месяев 2017 г. увеличила перевозки цемента на Северо-Западе на 15%Транспорт 25 сентября, 13:27
Гидротехническое сооружение у водоема на Урале, где погибла рыба, отремонтируют в 2018 г.Новости Урала 25 сентября, 13:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 25 сентября. Избранный глава Карелии Артур Парфенчиков вступил в должность главы республики. Церемония инаугурации проходит в большом зале Национальной библиотеки Карелии.
15 февраля президент России Владимир Путин назначил Парфенчикова врио главы региона. До этого он возглавлял Федеральную службу судебных приставов (ФССП) РФ. Прошедшие 10 сентября выборы главы Карелии проводились впервые за 15 лет, Парфенчиков набрал 61,34% голосов избирателей.
"Вступая в должность главы Карелии, полностью осознаю всю ответственность, которую беру на себя. И буду требовать серьезного и профессионального отношения к работе от всей своей команды. Не потерплю формализма и халатности в решении проблем жителей", - сказал Парфенчиков. Он принес присягу на Конституции Карелии.
На церемонию приехали более 250 гостей - члены Совета Федерации, представители Госдумы, полпред президента по Северо-Западному федеральному округу Николай Цуканов, депутаты Законодательного собрания республики, судьи Конституционного суда региона и др.
Парфенчиков родился 29 ноября 1964 года в Петрозаводске, в 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет, СПбГУ).
После окончания вуза работал в органах прокуратуры Карельской АССР, с 2000 по 2006 год возглавлял прокуратуру Петрозаводска. В 2006-2007 гг. возглавлял управление ФССП РФ по Санкт-Петербургу, был главным судебным приставом Санкт-Петербурга. С 2008 по 2017 год - директор ФССП России, главный судебный пристав РФ.