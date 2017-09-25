Артур Парфенчиков вступил в должность главы Карелии

ТАСС, 25 сентября. Избранный глава Карелии Артур Парфенчиков вступил в должность главы республики. Церемония инаугурации проходит в большом зале Национальной библиотеки Карелии.

15 февраля президент России Владимир Путин назначил Парфенчикова врио главы региона. До этого он возглавлял Федеральную службу судебных приставов (ФССП) РФ. Прошедшие 10 сентября выборы главы Карелии проводились впервые за 15 лет, Парфенчиков набрал 61,34% голосов избирателей.

"Вступая в должность главы Карелии, полностью осознаю всю ответственность, которую беру на себя. И буду требовать серьезного и профессионального отношения к работе от всей своей команды. Не потерплю формализма и халатности в решении проблем жителей", - сказал Парфенчиков. Он принес присягу на Конституции Карелии.

На церемонию приехали более 250 гостей - члены Совета Федерации, представители Госдумы, полпред президента по Северо-Западному федеральному округу Николай Цуканов, депутаты Законодательного собрания республики, судьи Конституционного суда региона и др.

Парфенчиков родился 29 ноября 1964 года в Петрозаводске, в 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет, СПбГУ).

После окончания вуза работал в органах прокуратуры Карельской АССР, с 2000 по 2006 год возглавлял прокуратуру Петрозаводска. В 2006-2007 гг. возглавлял управление ФССП РФ по Санкт-Петербургу, был главным судебным приставом Санкт-Петербурга. С 2008 по 2017 год - директор ФССП России, главный судебный пристав РФ.