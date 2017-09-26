МИД РФ: выход США из ядерной сделки с Ираном станет для всех головной болью

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе станет для всех головной болью. Об этом на пресс-конференции во вторник заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Если американцам что-то не нравится в этом соглашении, это не повод пускать его под откос. Если США пойдут по этому пути, у нас у всех будет много головной боли", - сказал дипломат. По его словам, это будет "очень нехороший пример для КНДР". "Он покажет Пхеньяну, что попытки договариваться легко могут быть сорваны ключевыми участниками договоренностей без какого-либо повода", - отметил Ульянов.

Он также заявил, что попытки внести изменения в СВПД приведут к тому, что вся конструкция рассыплется.

"Сейчас стали поговаривать о том, что неплохо было бы внести какие-то поправки и изменения в соглашение. Если начать что-то "ремонтировать" в интересах одной из сторон, то другая сторона выскажет свои предложения о поправках, - отметил дипломат. - Это путь в никуда".

"Все может рассыпаться очень легко, а предложить что-то на замену фактически невозможно. Это резко обострит ситуацию в регионе и в международных отношениях", - подчеркнул Ульянов. По его словам, для РФ "такое развитие событий неприемлемо".

Ульянов обратил внимание, что если у участников СВПД "есть реальные основания полагать, что какая-то из сторон не соблюдает соглашение, то прописаны детальные, довольно сложные процедуры на такой случай". "Должны начаться консультации, которые продолжатся больше месяца, прежде чем будет задействован механизм СБ ООН. Но оснований для задействования такой процедуры мы на сегодня не видим", - сказал он.

РФ не нарушала ДРСМД

Ульянов подчеркнул, что Россия не нарушала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и не собирается выходить из него.

"Разговора (с США - прим. ТАСС) пока не получается. Россия договор не нарушала и выходить из него не собирается", - подчеркнул он.

Глава ДНКВ обратил внимание на то, что все обвинения, которые США выдвигают в адрес России по ДРСМД, носят голословный характер. "Свои выводы и оценки американцы формируют очень поверхностно, - отметил он. - На протяжении трех с лишним лет мы слышим подобные обвинения, но ни один раз американцы не представили никаких доказательств того, что их обвинения имеют под собой хоть какие-то основания. В международных делах так дело не ведут".

"Не ясно, что мы должны опровергать, - продолжил Ульянов. - При этом наши претензии к американцам остаются без ответа". В этой связи дипломат напомнил о разработке в США ударных беспилотников, которые по своим характеристикам подпадают под запрет ДРСМД, а также о переносе с кораблей на сушу пусковых установок МК-41, которые были установлены в Румынии в рамках развертывания там одного из элементов глобальной системы противоракетной обороны.

По его словам, необходимо как можно скорее урегулировать ситуацию вокруг ДРСМД. "Мы к такому разговору с американцами готовы, и как только новая американская администрация для этого созреет, мы примем в нем участие", - сказал глава ДНКВ.