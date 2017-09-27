Совфед на первом заседании осенней сессии обсудит свой состав и нарушения прав на Украине

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации в среду начнет осеннюю сессию с рассмотрения заявления о нарушении права граждан учиться на родном языке на Украине, а также обсуждения изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы РФ. Кроме того, будут заслушаны доклады о досрочном прекращении полномочий ряда сенаторов и об изменении состава некоторых комитетов верхней палаты парламента.

По итогам сентябрьских выборов должны быть наделены полномочиями 17 членов Совфеда от исполнительных органов власти и шесть членов Совета от законодательных органов власти. К заседанию палаты ожидается ротация 19 из 23 представителей в Совете Федерации. Заявление Совфеда о недопустимости нарушения прав народов Украины обучаться на родных языках будет рассмотрено в связи с подписанием президентом Украины Петром Порошенко закона "Об образовании".

Во время "правительственного часа" министр экономического развития РФ Максим Орешкин расскажет сенаторам о прогнозе социально-экономического развития России на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. В рамках "Часа субъекта Российской Федерации" выступит губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Также в среду сенаторы заслушают доклад гендиректора Ростеха Сергея Чемезова. Он расскажет о результатах работы госкорпорации за последние 10 лет.

По результатам докладов представителей Счетной палаты при рассмотрении законопроектов о бюджетах внебюджетных фондов и отчетах об их исполнении, сенаторы обсудят изменения в Бюджетный кодекс. Также речь пойдет о законе "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ" в части уточнения перечня доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Кроме того, сенаторы заслушают информацию о работе полномочных представителей Совфеда в Госдуме, в правительстве и в Счетной палате.