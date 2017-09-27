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МИД РФ: Москва осуждает вооруженное нападение в израильском поселении

Политика
27 сентября, 12:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Во вторник палестинец из арабской деревни Бейт-Сурик проник в еврейское поселение Хар-Адар на Западном берегу реки Иордан и открыл огонь по израильтянам

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российская сторона осуждает вооруженное нападение, произошедшее в поселении Хар-Адар на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявили в среду в МИД РФ.

Накануне палестинец из арабской деревни Бейт-Сурик проник в еврейское поселение Хар-Адар на Западном берегу реки Иордан и открыл огонь по израильтянам. По данным полиции, погибли сотрудник пограничной полиции и двое охранников, еще один человек получил тяжелые ранения. Нападавший, по сведениям израильских СМИ, был убит ответным огнем.

"В Москве безоговорочно осуждают этот террористический акт. Подобным проявлениям нет оправдания, чем бы они ни мотивировались", - подчеркнули в дипведомстве.

"Убеждены, что наряду с принятием должных мер по обеспечению безопасности мирного израильского и палестинского населения необходимо скорейшее преодоление опасного тупика в деле долгосрочного и справедливого палестино-израильского урегулирования, - отметили в МИД. - В Москве подтверждают твердый настрой продолжать содействовать выходу из нынешней сложной ситуации как на двусторонней основе, так и по линии ближневосточного "квартета" международных посредников (Россия, США, ЕС, ООН)".

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