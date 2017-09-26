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Трое израильтян убиты на Западном берегу реки Иордан

Международная панорама
26 сентября, 8:25 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 26, сентября. /ТАСС

Отмечается, что террорист был нейтрализован

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сентября. /ТАСС/. Палестинец совершил нападение с огнестрельным оружием на израильтян в поселении Хар-Адар близ Иерусалима на Западном берегу реки Иордан. Как сообщила во вторник пресс-служба полиции еврейского государства, три человека погибли.

"Стрельба в Хар-Адаре: террорист, который добрался до ворот поселения вместе с палестинскими рабочими, вытащил оружие и открыл огонь: трое израильтян были убиты", - говорится в документе. "Террорист был нейтрализован", - добавили в полиции.

Нынешняя волна насилия в зоне палестино-израильского противостояния началась в сентябре 2015 года. С тех пор в результате нескольких сотен нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывчатки, а также автомобилей в качестве таранов погибли более 50 израильтян и несколько иностранцев, еще более 500 человек получили ранения. По данным палестинских СМИ, при осуществлении атак и терактов были убиты не менее 300 палестинцев.

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Палестино-израильский конфликт
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