Путин поручил внести в кабмин подпрограмму по устранению последствий ликвидации химоружия

НОВО-ОГАРЕВО, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил министерству промышленности и торговли проработать и представить в правительство подпрограмму по устранению последствий ликвидации химического оружия в РФ.

"Проработайте это окончательно и представляйте в правительство!" - сказал Путин, отвечая на просьбу главы Минпромторга Дениса Мантурова поддержать соответствующую подпрограмму. В докладе президенту министр сообщил, что ведомство готовит подпрограмму по ликвидации последствий утилизации химоружия, рассчитанную до 2024 года.

Мантуров обратил внимание главы государства на то, что на территории России в данный момент практически отсутствуют мощности по обезвреживанию промышленных отходов первого и второго класса опасности, и предложил для переработки таких отходов задействовать бывшие объекты по уничтожению химоружия, в частности, в Удмуртии, в Саратовской и Курганской областях. По его словам, для того, чтобы в этом заинтересовать бизнес, можно было бы эти объекты передать в концессию, что требует внесения изменений в законодательство.

"Для этого потребуется внесение изменений в ряд законодательных актов с тем, чтобы обеспечить передачу всех семи объектов инвесторам после завершившихся мероприятий по уничтожению химического оружия. Нам необходимо полностью санировать эти предприятия, для этого мы предусмотрели в 2018 году средства в бюджете в объеме 5,3 млрд рублей", - доложил министр Путину.

Ранее в среду президент РФ в режиме телемоста получил доклад о ликвидации последнего боеприпаса из запасов российского химического оружия. Работа по ликвидации химоружия завершена Россией в полном объеме досрочно.