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Эксперт: преемнику главы Дагестана необходимо уделять внимание МСБ в аграрном секторе

Политика
28 сентября, 17:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

В комитете по экономической политике региона подчеркнули, что работа по легализации МСБ "даст новые возможности для развития и повышения уровня жизни в республике"

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Преемнику 71-летнего Рамазана Абдулатипова на посту главы Дагестана необходимо будет уделить внимание малому бизнесу в аграрной сфере и поддержке крестьянско-фермерских хозяйств. Об этом сообщил в четверг ТАСС член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Заур Аскендеров.

Глава Дагестана в среду сообщил СМИ, что написал заявление об отставке. Абдулатипов подтвердил эту информацию на заседании Народного собрания республики, поблагодарив сотрудников парламента и жителей региона за совместную работу.

"Новому главе необходимо продолжать заниматься легализацией малого и среднего бизнеса - это даст новые возможности для развития и повышения уровня жизни в республике. Также я считаю, что необходимо больше внимания уделять внимание малому бизнесу в аграрной сфере и крестьянское-фермерским хозяйствам", - сказал он.

Аскендеров отметил положительные изменения в регионе при Абдулатипове. "Удалось достичь обновления и "обеления" экономики, вывести часть бизнеса из тени. Была начата реализация ряда приоритетных проектов, можно говорить о повышении инвестиционной активности в республике", - пояснил эксперт.

Особенно он отметил позитивные изменения в сфере сельского хозяйства и, в частности, в развитии виноградарства. "Увеличены площади виноградников, второй год в республике собирают высокий урожай винограда. Также растет урожай зерновых культур", - уточнил Аскендеров.

Абдулатипов возглавил Дагестан в конце января 2013 года в возрасте 67 лет, сменив на этом посту президента республики Магомедсалама Магомедова. В рейтинге эффективности глав российских регионов, составленном Фондом развития гражданского общества и опубликованном в июне 2016 года, Абдулатипов вошел в первую группу (так называемый очень высокий рейтинг).

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