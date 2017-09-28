Эксперт: преемнику главы Дагестана необходимо уделять внимание МСБ в аграрном секторе

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Преемнику 71-летнего Рамазана Абдулатипова на посту главы Дагестана необходимо будет уделить внимание малому бизнесу в аграрной сфере и поддержке крестьянско-фермерских хозяйств. Об этом сообщил в четверг ТАСС член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Заур Аскендеров.
Глава Дагестана в среду сообщил СМИ, что написал заявление об отставке. Абдулатипов подтвердил эту информацию на заседании Народного собрания республики, поблагодарив сотрудников парламента и жителей региона за совместную работу.
"Новому главе необходимо продолжать заниматься легализацией малого и среднего бизнеса - это даст новые возможности для развития и повышения уровня жизни в республике. Также я считаю, что необходимо больше внимания уделять внимание малому бизнесу в аграрной сфере и крестьянское-фермерским хозяйствам", - сказал он.
Аскендеров отметил положительные изменения в регионе при Абдулатипове. "Удалось достичь обновления и "обеления" экономики, вывести часть бизнеса из тени. Была начата реализация ряда приоритетных проектов, можно говорить о повышении инвестиционной активности в республике", - пояснил эксперт.
Особенно он отметил позитивные изменения в сфере сельского хозяйства и, в частности, в развитии виноградарства. "Увеличены площади виноградников, второй год в республике собирают высокий урожай винограда. Также растет урожай зерновых культур", - уточнил Аскендеров.
Абдулатипов возглавил Дагестан в конце января 2013 года в возрасте 67 лет, сменив на этом посту президента республики Магомедсалама Магомедова. В рейтинге эффективности глав российских регионов, составленном Фондом развития гражданского общества и опубликованном в июне 2016 года, Абдулатипов вошел в первую группу (так называемый очень высокий рейтинг).