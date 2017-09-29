Песков: Путин обсуждал с Эрдоганом референдум в Курдистане в русле российской позиции

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсуждал с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом референдум о независимости Иракского Курдистана в русле известной российской позиции, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На просьбу подробнее рассказать о части переговоров Путина и Эрдогана, касавшейся референдума, представитель Кремля ответил отказом. "Я лишь хочу напомнить слова, сказанные вчера на пресс-конференции президентом Путиным, что наша позиция в отношении Курдистана хорошо известна, она последовательная, она была четко сформулирована в недавнем соответствующем заявлении Министерства иностранных дел", - отметил Песков. По его словам, "в русле этого обсуждение и происходило".

Во время переговоров 28 сентября в Анкаре Путин и Эрдоган заявили о поддержке территориальной целостности Ирака и Сирии. "Мы с Россией поддерживаем территориальную целостность Ирака и Сирии", - сказал президент Турции. Он также заявил о необходимости "не позволить правительству Иракского Курдистана допустить еще более серьезную ошибку", имея в виду референдум о независимости Иракского Курдистана.

"Безусловно, обсудили и ситуацию в связи с состоявшимся в Иракском Курдистане референдумом о независимости. Принципиальная позиция России известна, она изложена в заявлении Министерства иностранных дел Российской Федерации. Сегодня мы подробно об этом с господином президентом тоже говорили", - сообщил российский лидер на пресс-конференции в Анкаре.

"В связи с проведенным референдумом в КАР российская сторона считает принципиально важным избежать всего того, что рискует дополнительно осложнить и дестабилизировать ближневосточный регион, и без того перегруженный конфликтными ситуациями. Неизменной остается наша поддержка суверенитета, единства и территориальной целостности дружественного Ирака, других государств Ближнего Востока", - говорится в заявлении МИД РФ в связи с референдумом в Иракском Курдистане. В документе отмечается, что "в Москве с уважением относятся к национальным устремлениям курдов".

Референдум о независимости Иракского Курдистана, против которого категорически высказалось иракское правительство, прошел 25 сентября. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила в среду, что свыше 90% избирателей, участвовавших в плебисците, высказались за отделение от Ирака. Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.