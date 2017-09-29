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МИД РФ заявил о готовности к совместным шагам с КНДР по урегулированию в регионе

Политика
29 сентября, 17:32 UTC+3 МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

В дипведомстве отметили, что ситуация на Корейском полуострове должна решиться "мирными, политико-дипломатическими средствами, в том числе в контексте продвижения российско-китайской дорожной карты"

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Москва готова к совместным усилиям с Пхеньяном по урегулированию ситуации на Корейском полуострове политико-дипломатическими средствами. Об этом заявили в пятницу в российском дипведомстве по итогам консультаций с руководителем отдела американских отношений МИД КНДР Чо Сон Ху. Северокорейский эмиссар встретилась с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым и послом по особым поручениям Олегом Бурмистровым.

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"С российской стороны была подтверждена готовность к совместным усилиям в интересах поиска путей решения существующих в субрегионе проблем мирными, политико-дипломатическими средствами, в том числе в контексте продвижения российско-китайской дорожной карты корейского урегулирования", - отметили в министерстве.

Переговоры российских и северокорейских дипломатов прошли в пятницу в Доме приемов МИД РФ на Спиридоновке и продолжались около четырех часов.

Российско-китайская дорожная карта по снятию напряженности на Корейском полуострове предусматривает двойной мораторий - на ракетно-ядерную активность КНДР и военные маневры США и союзников в регионе.

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Персоны
Моргулов, Игорь Владимирович
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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