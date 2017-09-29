Эксперт: врио главы Красноярского края Александру Уссу предстоит объединить местные элиты

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КРАСНОЯРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Объединение политических и экономических элит Красноярского края, а также подготовка к Универсиаде 2019 года станут первоочередными задачами врио губернатора региона Александра Усса, возглавившего край после отставки Виктора Толоконского, считает вице-спикер Заксобрания края Алексей Клешко.
"Понятно, что обрушатся все текущие проблемы - и снег, который завалил поля с урожаем, и многое другое. Но в общественно-политическом плане мне кажется, что перед Александром Викторовичем (Уссом - прим. ТАСС) будут стоять задачи консолидации политических, экономических, научных, культурных элит края для реализации всех планов и задач по развитию большого сибирского региона, который, безусловно, нуждается в дополнительном развитии", - сказал Клешко.
Не менее важной он считает подготовку к Универсиаде, которая пройдет в регионе через два года. "Для края самая актуальная проблема - это достойная подготовка к проведению Универсиады в 2019 году. Как вы понимаете, сейчас идет стройка основная, сейчас решаются вопросы по подготовке к этому мероприятию. Поэтому, естественно, это будет ключевая задача", - считает он.
Эксперт отметил, что Усс - один из наиболее опытных политиков в регионе.
"Об этом говорит и многочисленность выборов, которые он выиграл, долгое руководство законодательным органом, где, как вы понимаете, присутствуют представители всех крупнейших федеральных, в том числе парламентских, партий. Много других контактов с руководителями хозяйствующих субъектов, длительный период нахождения в руководстве края - безусловно, многих знает, и выстроены определенные отношения. Надеюсь, все это поможет Александру Викторовичу в теперь уже новой его работе. Мне кажется, что на этот период это такая кандидатура для консолидации", - считает Клешко.
Как сообщалось ранее, в среду 64-летний Толоконский, занимавший пост губернатора Красноярского края с 2014 года, заявил об уходе со своего поста. В пятницу президент России Владимир Путин принял его отставку и назначил временно исполнять обязанности главы региона 62-летнего Александра Усса, до этого 20 лет возглавлявшего краевой парламент.