В посольстве РФ в Лондоне назвали недопустимыми высказывания Мэй о якобы российской угрозе

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ЛОНДОН, 29 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Посольство РФ в Лондоне назвало недопустимыми высказывания премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по поводу угрозы, которую Москва якобы представляет странам Европы.
"Считаем подобные высказывания недопустимыми, в особенности с учетом заявляемой британским правительством готовности выстраивать конструктивные отношения с Россией", - сказал представитель посольства в разговоре с корреспондентом ТАСС в пятницу.
"Обращает на себя внимание то обстоятельство, что про "агрессивную Россию" Мэй рассказывала во время посещения базы, где размещены практически на границе с Россией британские военные. При этом Россия своих войск на границе Великобритании никогда не размещала", - сказал дипломат.
Выступая в пятницу перед британскими военнослужащими в военном городке Тапа в Эстонии, где дислоцирован многонациональный батальон НАТО, Мэй заявила о якобы существующей российской угрозе. "Продолжающаяся агрессия России представляет нарастающую угрозу для наших соседей здесь, в Эстонии, а также в Латвии, Литве и Польше. И наш ответ должен быть четким и однозначным", - отметила она.
Перед тем, как отправиться в Эстонию, Мэй также заявила, что ЕС стоит сегодня перед лицом масштабных и сложных угроз - "от терроризма до киберпреступности, от незаконной миграции до российской агрессии".