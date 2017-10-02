Песков: РФ последовательно считает референдум в Каталонии внутренним делом Испании

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Россия последовательно считает референдум в Каталонии внутренним делом Испании. "Что касается событий в Испании, то, как вы правильно отметили, последовательная позиция Москвы заключается в том, что это внутреннее дело королевства", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Песков не стал давать оценку действиям правоохранителей в Каталонии. Представитель Кремля напомнил, что Москва "не приемлет, когда кто-то оценивает методы работы правоохранительных органов РФ".

В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании, 90% его участников, то есть чуть более 2 млн человек высказались за независимость региона. Плебисцит проходил в обстановке большой напряженности: выполняя постановления испанского суда, сотрудники национальной полиции и гражданской гвардии пытались пресечь работу участков для голосования, изымая там урны для бюллетеней.

Действия правоохранителей позволили свернуть работу порядка 300 участков, при том что власти Каталонии обещали обеспечить функционирование около 2,3 тыс. участков в день референдума. Во многих местах появление полицейских и гвардейцев привело к стычкам с голосующими.

В ряде случаев стражи порядка для усмирения толпы были вынуждены прибегнуть к резиновым пулям и слезоточивому газу. В результате этих инцидентов, по данным каталонских властей, разного рода повреждения получили 844 человека. В свою очередь МВД Испании сообщило о ранении 13 сотрудников полиции и гражданской гвардии в ходе этих столкновений.