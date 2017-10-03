Депутаты Госдумы намерены в ближайшее время встретиться с новым послом США в РФ

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы - члены комитета по международным делам намерены в ближайшее время встретиться с новым послом США в РФ Джоном Хантсманом для обсуждения российско-американских отношений. Об этом во вторник ТАСС заявил глава этого комитета Леонид Слуцкий.
"Восстановление конструктивного уровня в российско-американском диалоге является приоритетом в деятельности нашего комитета. Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время такая встреча наших депутатов с новым послом США Джоном Хантсманом может состояться", - сказал Слуцкий.
Глава комитета отметил, что "на повестке дня, естественно, будут все ключевые вопросы двусторонних отношений, в том числе размораживания их парламентского измерения".