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Депутаты Госдумы намерены в ближайшее время встретиться с новым послом США в РФ

Политика
3 октября, 17:27 UTC+3

По словам главы комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого, на встрече будут обсуждаться "все ключевые вопросы двусторонних отношений"

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы - члены комитета по международным делам намерены в ближайшее время встретиться с новым послом США в РФ Джоном Хантсманом для обсуждения российско-американских отношений. Об этом во вторник ТАСС заявил глава этого комитета Леонид Слуцкий.

"Восстановление конструктивного уровня в российско-американском диалоге является приоритетом в деятельности нашего комитета. Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время такая встреча наших депутатов с новым послом США Джоном Хантсманом может состояться", - сказал Слуцкий.

Глава комитета отметил, что "на повестке дня, естественно, будут все ключевые вопросы двусторонних отношений, в том числе размораживания их парламентского измерения".

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Персоны
Хантсман, Джон Слуцкий, Леонид Эдуардович
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