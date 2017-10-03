Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен в том, что Владимир Васильев, назначенный врио главы Дагестана, достигнет больших результатов в развитии экономики и социальной сферы республики.

"Уверен, что президент России Владимир Путин сделал свой выбор с учетом непререкаемого авторитета Владимира Абдуалиевича, его способности успешно решать самые сложные задачи. Я уверен, что ему удастся достичь больших результатов в развитии экономики и социальной сферы Дагестана", - написал Кадыров в социальной сети Instagram.

Президент России Владимир Путин во вторник принял отставку Главы Республики Дагестан @abdulatipov_r Рамазана Абдулатипова. Рамазан Гаджимурадович внёс весомый вклад в развитие Дагестана, восстановление в республике мира и стабильности. Он, как политик с опытом работы на федеральных должностях, сумел сплотить народы РД для решения общенациональных проблем. Рамазан Гаджимурадович систематически приезжал в Чеченскую Республику, способствовал сохранению и расширению вековых уз дружбы и сотрудничества между нашими народами и регионами. Уверен, что его огромный опыт будет и далее востребован во благо России. Временно исполняющим обязанности Главы Республики Дагестан назначен заместитель Председателя Госдумы РФ Владимир Васильев. Уверен, что Президент России Владимир Путин сделал свой выбор с учётом непререкаемого авторитета Владимира Абдуалиевича, его способности успешно решать самые сложные задачи. @vladimir_vasiliev_official Владимир Васильев прошёл школу службы в МВД, работы в Совете Безопасности РФ, а также в Государственной Думе. Это мудрый, трезвый политик. Владимир Васильев имел взвешенный подход к оценке событий в Чечне, прилагал все усилия для успешного завершения режима контртеррористической операции в ЧР. Я уверен, что ему удастся достичь больших результатов в развитии экономики и социальной сферы Дагестана. Искренне желаю успехов Рамазану Гаджимурадовичу и Владимиру Абдуалиевичу! #Кадыров #Россия #Чечня #Дагестан #Абдулатипов #Васильев Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Окт 3 2017 в 9:20 PDT

Кадыров подчеркнул, что Владимир Васильев работал в МВД, в Совете Безопасности РФ, а также в Госдуме. "Это мудрый, трезвый политик. Владимир Васильев имел взвешенный подход к оценке событий в Чечне, прилагал все усилия для успешного завершения режима контртеррористической операции в Чеченской Республике", - отметил глава Чечни.

Во вторник Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова, руководившего Дагестаном с 2013 года, и назначил временно исполняющим обязанности главы региона вице-спикера Госдумы, председателя фракции "Единой России" Владимира Васильева. Выборы главы республики должны пройти в единый день голосования в сентябре 2018 года.

Кадыров также отметил весомый вклад Рамазана Абдулатипова в развитие Дагестана, "восстановление в республике мира и стабильности". "Он, как политик с опытом работы на федеральных должностях, сумел сплотить народы Республики Дагестан для решения общенациональных проблем", - отметил глава Чечни и пожелал Абдулатипову успехов.