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Путин уверен в успешном исходе совместной борьбы с террористами в Сирии

Политика
4 октября, 14:55 дата обновления: 4 октября, 15:07 UTC+3

Президент России подчеркнул, что победа над "Джебхат ан-Нусрой" и ИГ является "общим интересом" многих стран

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что совместная работа по разгрому террористов в Сирии завершится успешно. "Я уверен, нам удастся в конечном итоге эффективно завершить работу по разгрому террористических формирований "Джебхат ан-Нусра" и ИГИЛ (запрещены в РФ) совместно со всеми", - заявил он на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

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"У нас есть то, что нас всех объединяет, - подчеркнул российский лидер. - И упор нужно делать не на то, что является предметом спора, а на то, что является общим интересом. И тогда нас будет ждать успех".

Президент России также подчеркнул, что РФ знает об озабоченностях Ирана и Саудовской Аравии по урегулированию в Сирии и настроена на поиск компромиссов. "Если настроить себя на поиск компромиссов и таких решений, которые приемлемы для всех участников этого процесса [урегулирования в Сирии], то ситуация становится более стабильной", - отметил он.

Говоря о поиске компромиссов, глава государства привел в пример успешное создание зон деэскалации в Сирии. Этого удалось достигнуть "в результате достаточно сложной, кропотливой в полном смысле этого слова работы со всеми участниками процесса", подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, каким РФ видит путь Ирана после завершения конфликта в Сирии, Путин подчеркнул, что не считает себя вправе "определять дорогу, которой должна идти та или другая страна". "Это суверенное право народа этого государства", - добавил он.

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Темы
Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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Иран Сирия Россия Саудовская Аравия
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