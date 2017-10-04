МИД РФ выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента Ирака

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России выразило соболезнование руководству и всему народу Ирака в связи с кончиной бывшего президента страны Джаляля Талабани. Соответствующее сообщение опубликовано в среду на сайте МИД РФ.

"3 октября на 84-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший президент республики Ирак Джаляль Талабани, - напомнили в дипведомстве. - Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Талабани, курдской общине, руководству и всему народу дружественного Ирака".

Как отметили в министерстве, бывший иракский лидер являлся одной из самых заметных политических фигур современного Ирака и Ближнего Востока. "Авторитет и политический вес Талабани предопределили его избрание первым президентом нового Ирака, - указали в МИД РФ. - На этом ответственном посту он пробыл девять тяжелейших для страны лет - с 2005 по 2014 год. За эти годы им было сделано немало для возрождения разрушенной в 2003 году англоамериканским вторжением иракской государственности, в которой учитывались бы законные интересы всех этноконфессиональных групп страны, включая курдов".

"Талабани был истинным патриотом, последовательно выступая за федерализм, единство и территориальную целостность Ирака, реализацию курдским народом своих национальных прав в рамках широкой автономии, - подчеркнули в министерстве. - Такая гражданская позиция приобретает особое звучание в свете последних событий вокруг Иракского Курдистана".

В МИД России также обратили внимание на отношение бывшего президента Ирака к России. "Он всегда с искренней симпатией относился к нашей стране, ратовал за всемерное развитие традиционно дружественных российско-иракских отношений, - указали в дипведомстве. - Его вклад в их восстановление и поступательное продвижение на новом для Ирака историческом этапе достоин самого высокого признания".