Граждане России не пострадали в ходе стрельбы в Лас-Вегасе

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Граждане России среди пострадавших во время стрельбы на концерте в американском Лас-Вегасе не числятся. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По имеющимся на настоящий момент сведениям, граждан нашей страны среди жертв и пострадавших нет, - отметила дипломат. - При этом российские загранучреждения постоянно уточняют данную информацию, поддерживают контакт с американскими властями, в том числе с полицейским управлением Лас-Вегаса".

"Соответствующую работу ведет посольство в Вашингтоне, совместно с генконсульством в Сиэтле", - подчеркнула Захарова. "К сожалению, как вы знаете, наше генеральное консульство в Сан-Франциско, а оно являлось ближайшим к Лас- Вегасу и крупнейшим на западе США, было недавно закрыто по решению американской стороны, а его помещения - захвачены местными спецслужбами", - добавила она.

"Хотели бы от имени Министерства иностранных дел России еще раз выразить искренние соболезнования в связи со страшной трагедией в американском Лас-Вегасе, - сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства. - В последние дни слова сочувствия и поддержки руководству и народу США были высказаны президентом РФ, другими российскими официальными лицами". По ее словам, МИД РФ "продолжает внимательно следить за развитием ситуации".