Эксперт: законопроекты Порошенко о Донбассе являются частью его избирательной кампании

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Проекты законов, внесенных президентом Украины Петром Порошенко в Верховную раду, относительно реинтеграции и статуса Донбасса, не имеют кардинально новых идей, а являются частью избирательной кампании главы государства. Такое мнение в среду в беседе с ТАСС выразил директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Эти законопроекты, с одной стороны, - имитация выполнения минских соглашений, с другой - это часть электоральной стратегии Порошенко, его избирательной кампании", - считает эксперт. Он пояснил, что именно поэтому в законопроекте о реинтеграции Донбасса "закреплены понятия об оккупации, о стране-агрессоре и т.п., то есть то, что часто звучало со стороны правого электората".

Среди наиболее важных моментов законопроекта о реинтеграции региона Бортник назвал фактическую отмену "режима антитеррористической операции и введение режима самообороны государства, что также является электоральным инструментом, поскольку ранее Порошенко обещал отменить этот режим".

По мнению эксперта, этот момент не останется не замеченным за пределами Украины и "станет предметом обсуждения в рамках "нормандской четверки" и Минска". Кроме того, Бортник обратил внимание на "попытки пойти на крымский сценарий отношения к населению неконтролируемой Киевом части Донбасса".

В частности, отметил он, "Украина снимает с себя ответственность за то, что происходит на неконтролируемых территориях, что приведет к тому, что граждане не смогут в судах жаловаться на Украину, а также вводится процедура пропуска через границу по крымскому сценарию".

Относительно будущего голосования в парламенте за инициативы Порошенко Бортник выразил сомнения в успешности прохождения закона, продлевающего особый статус Донбасса на один год. "Минские соглашения могут оказаться в подвешенном состоянии из-за возможного неголосования за законопроект, продлевающий срок действия закона 2014 года", - сказал он.

В среду Порошенко внес в Раду законопроекты "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" и "О создании условий доля мирного урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Оба проекта имеют статус неотложных и подлежат рассмотрению парламентскими комитетами и депутатами Рады в приоритетном порядке.