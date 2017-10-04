Порошенко внес в Раду два законопроекта по Донбассу

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко внес в среду в Верховную раду сразу два законопроекта по Донбассу, один из которых объявляет регион "оккупированной территорией", а другой продлевает на год действие закона об особом статусе его управления. Окончательные тексты документов до последнего момента держались в строжайшем секрете, что породило среди депутатского корпуса множество домыслов о характере и количестве вносимых законопроектов, а также громких политических заявлений с обвинениями в адрес администрации главы государства.

Напряженность росла еще и в связи с тем, что ровно через две недели, 18 октября, истекает трехлетний срок действия закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Он был принят в 2014 году как ключевой документ политического урегулирования на востоке Украины в рамках минских соглашений. Официальный Киев до сегодняшнего дня хранил полное молчание относительно возможности продления этого закона, а провозглашенные республики Донбасса предупреждали, что отказ от продления особого статуса будет означать выход Киева из минских соглашений.

В итоге на рассмотрение Верховной раде президентом было предложено два документа - "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" и "О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

"Оккупированные" территории

В первом законопроекте правовой режим отдельных районов Донецкой и Луганской областей определяется как "временно оккупированная территория", а действия России названы "агрессией против Украины". Соответственно, целью государственной политики объявляется "освобождение этих территорий и восстановления конституционного порядка на них". Для этого президент наделяется правом использовать вооруженные силы и другие воинские формирования для "сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях".

Непосредственное руководство силами и средствами возлагается на вновь создаваемый Объединенный оперативный штаб Вооруженных Сил Украины. Он будет решать как чисто военные задачи, так и осуществлять контроль за деятельностью военно-гражданских или военных администраций, которые могут быть созданы в Донецкой и Луганской областях.

При этом оговариваются особые условия въезда и выезда, а также перемещение товаров на "временно оккупированные территории". Следить за этим также будет Объединенный оперативный штаб. За нарушение установленного порядка вводится уголовная ответственность.

Сами минские соглашения упоминаются в тексте законопроекта лишь один раз и исключительно в части "мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины в пределах международно признанной границы". В этой связи оговаривается приоритетность выполнения положений, касающихся вопросов безопасности, оговоренных в Минском протоколе от 5 сентября 2014 года, Минском меморандуме от 19 сентября 2014 и в комплексе мер по реализации минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

Никакие другие положения "Минска", которые прописывают обязанность Киева объявить амнистию, восстановить разорванные экономические и финансовые отношения с регионом, провести конституционную реформу с целью обеспечить особый статус Донбасса и организовать там выборы, в текст законопроекта не вошли.

Особый статус

Второй законопроект носит гораздо более лаконичный характер и, по сути, состоит из одного пункта: "Временно, на срок, который заканчивается через один год со дня вступления в силу закона Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Таким образом, документ юридически продлевает на следующие двенадцать месяцев режим особого статус для Донбасса, хотя в реальности он так и не начинал действовать из-за непримиримой позиции Киева, отказывающегося в рамках мирного процесса вообще обсуждать политические аспекты минских соглашений.

Более того, в текст нынешнего законопроекта внесена фраза о том, что продление особого статуса направлено, в том числе, на создание "необходимых условий для развертывания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей миротворческой операции ООН".

Депутаты требуют времени

И тот и другой документ имеет статус "неотложного", что означает необходимость их рассмотрения Радой в приоритетном порядке. Члены профильного комитета были созваны на заседание практически сразу же после поступления законопроектов в парламент. Однако дискуссии пока не получилось. Депутаты из разных фракций в один голос заявили, что они не могут обсуждать эти инициативы, так как видят тексты в первый раз. В результате заседание комитета по безопасности и обороне пришлось прервать и перенести на утро четверга.

Тем временем уже появилась первая реакция на эти документы со стороны провозглашенных республик. Так, полпред провозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин заявил, что законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" напрямую противоречит "Минску".

"Он не просто не учитывает пункты мирных договоренностей, а напрямую им противоречит, - сказал он. - Украиной в одностороннем порядке признается агрессия иностранного государства вопреки позиции СБ ООН, хотя только этот орган имеет право определять агрессию".

Кроме того, по словам Пушилина, данный законопроект не обсуждался и не согласовывался с представителями республик, как это предусмотрено комплексом мер. "Таким образом, данный законопроект полностью противоречит минским соглашениям и блокирует переговорный процесс", - подчеркнул полпред ДНР.