"Оппозиционный блок" отказался поддержать президентский вариант интеграции Донбасса

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Действующая украинская власть предлагает законопроект не о реинтеграции, а об отделении Донбасса. Об этом заявил в среду лидер фракции "Оппозиционного блока" в Верховной раде Юрий Бойко, комментируя законопроект о реинтеграции Донбасса.

"Проталкивание такого закона о реинтеграции Донбасса, а точнее сказать - об отделении этой части страны, это преступление против государства, это прямое нарушение минских соглашений, которые всем миром признаны единственным вариантом дипломатического урегулирования конфликта на востоке Украины. Поэтому мы категорически против законопроекта в таком виде. Мы будем голосовать против", - сказал Бойко.

Он заявил, что "Оппозиционный блок" выступает "за восстановление территориальной целостности страны, которое должно происходить дипломатическим путем". "Считаем также, что должна быть дорожная карта, которая позволит это сделать", - отметил депутат.

Бойко утверждает, что в предложенном президентом законопроекте нет путей "возврата территории (Донбасса)". "Этого в данном законопроекте нет. Наоборот, он отделяет территорию Украины. Процесс, который начался в Минске, требует продолжения. Конечная цель - это возвращение территорий и людей в страну", - заявил Бойко.

Проект закона могут рассмотреть в четверг

Депутат Рады от "Блока Петра Порошенко", секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник полагает, что в четверг на вечернем заседании парламента может быть рассмотрен законопроект о реинтеграции Донбасса.

"Будем ли мы его в четверг рассматривать? Возможно. У президента есть право безотлагательно предлагать законопроекты Верховной раде. Комитет по национальной безопасности и обороны, который будет главный, соберется по первому требованию Верховного главнокомандующего, инициатора этого законопроекта. Поэтому если руководствоваться регламентом, то завтра на вечернем заседании мы можем рассмотреть этот законопроект, если не полностью, то в первом чтении точно," - сказал Винник.

Суть реинтеграции

На Украине сейчас активно разрабатывается законопроект, который получил название "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины" (о реинтеграции Донбасса). В нем по отношению к Донбассу вводится понятие "временно оккупированных территорий". При этом расширяются полномочия президента в плане возможности использования вооруженных сил.

По данным председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Артура Герасимова, законопроект о реинтеграции уже доработан и может быть зарегистрирован в парламенте 4 октября. Он уточнил, что к настоящему моменту относительно этого документа "все консультации уже проведены, решения приняты, идет окончательная юридическая доработка".

Однако многие депутаты выражают недовольство, так как не видели текста этого законопроекта.