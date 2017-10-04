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МИД РФ изучит внесенный в Раду законопроект о реинтеграции Донбасса

Политика
4 октября, 16:22 UTC+3

Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что данный документ должен соответствовать минским договоренностям

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские эксперты изучат внесенный в Верховную раду Украины президентом Петром Порошенко проект закона по реинтерграции Донбасса и дадут ему оценку. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наши эксперты должны будут изучить его на предмет соответствия минским договоренностям, - сказала она. - Все, как нам представляется - и это не только позиция РФ, но и давно заявленная позиция мирового сообщества, - все соответствующие документы, которые касаются будущего Донбасса, Донецка и Луганска, должны соотноситься с минскими договоренностями".

"Свою оценку на экспертном уровне мы дадим, когда изучим этот документ", - добавила она.

Президент Украины Петр Порошенко в среду внес в Верховную раду проекте закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Законопроект называет регион временно оккупированной территорией. Он также предлагает возложить руководство силовыми и военными формированиями на территории Донецкой и Луганской областей на Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины.

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Порошенко, Петр Алексеевич Захарова, Мария Владимировна
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