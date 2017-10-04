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Законопроект о реинтеграции Донбасса называет регион временно оккупированной территорией

Международная панорама
4 октября, 16:23 дата обновления: 4 октября, 16:28 UTC+3

Действия России, согласно документу, определяются как "агрессия против Украины"

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Материал из 1 страницы
© Михаил Соколов/ТАСС

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко в среду внес в Верховную раду проект закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

В тексте документа, в том числе, прописан правовой режим отдельных районов Донецкой и Луганской областей как "временно оккупированной территории Украины", а действия РФ определяются как "агрессия против Украины".

В соответствии с документом, "целью государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях являются освобождение этих территорий и восстановления конституционного порядка на них".

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С этой целью президент наделяется правом использовать вооруженные силы и другие воинские формирования для "сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях".

Непосредственное руководство силами и средствами возлагается на вновь создаваемый Объединенный оперативный штаб Вооруженных Сил Украины. На него возлагаются задачи по "планированию, организации и контролю выполнения задач по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии". Он также будет осуществлять координацию и контроль за деятельностью военно-гражданских или военных администраций, которые могут быть созданы в Донецкой и Луганской областях.

При этом въезд и выезд, а также перемещение товаров на "временно оккупированные территории", согласно законопроекту, могут осуществляется только через контрольные пункты пропуска на лини разграничения сторон. Режим ее пересечения определяется "начальником Объединенного оперативного штаба Вооруженных Сил Украины по согласованию со Службой безопасности Украины и центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику по вопросам временно оккупированных территорий". За нарушение установленного порядка вводится уголовная ответственность.

Минские соглашения упоминаются в тексте законопроекта лишь один раз и исключительно в части "мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины в пределах международно признанной границы". В этой связи оговаривается приоритетность выполнения лишь положений, касающихся вопросов безопасности, оговоренных в минском протоколе от 5 сентября 2014 года, минском меморандуме от 19 сентября 2014 и в комплексе мер от 12 февраля 2015 года.

Предложенный к рассмотрению в Раде законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" также обходит молчанием пункт о продлении закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который был принят в 2014 году и истекает 18 октября нынешнего года, и все другие аспекты минских соглашений.

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