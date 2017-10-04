США поддержали идею продления особого статуса Донбасса

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. США поддерживают необходимость продления действия закона об особом статусе Донбасса, срок действия которого истекает 18 октября. Об этом заявил представитель американского посольства в Киеве, отвечая на вопрос ТАСС относительно готовящихся к рассмотрению в украинском парламенте документов.

"Очевидно, в Раде будут предлагать голосовать за законы, которые вносятся, чтобы продлить действующий закон (об особом статусе), - сказал он. - То есть суть процесса в том, что существующий статус в той или иной форме хорошо было бы продолжить, вот это мы поддерживаем".

Как ожидается, в Верховную раду в среду по инициативе президента Петра Порошенко могут быть внесены некие законопроекты, касающиеся ситуации на востоке Украины. В частности, речь идет о документе, известном как законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, по некоторым данным, будет и положение о продлении еще на год особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

18 октября истекает трехлетний срок действия закона об особом статусе Донбасса, который был принят в 2014 году в соответствии с требованиями минских соглашений. Официальный Киев до сих пор хранит молчание по поводу возможности его продления, о чем постоянно напоминают участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины. По общему мнению политологов, отказ от продления особого статуса Донбасса, будет, по сути, означать отказ Украины от выполнения минских соглашений.

Сами же представители официальных властей Украины, комментируя работу над текстом нового законопроекта о реинтеграции Донбасса, основной упор делали на том, что в нем, в частности, предлагается на законодательном уровне закрепить статус России как "страны-агрессора", а в отношении самого региона вводится понятие "временно оккупированных территорий". При этом расширяются полномочия президента в плане возможности использования в Донбассе Вооруженных сил Украины.

В среду, согласно заявлениям ряда депутатов Верховной рады, стало известно, что на рассмотрение парламента могут быть внесены два документа - законопроект о реинтеграции Донбасса и еще одни некий "законопроект, касающийся международных отношений". Так, по словам секретаря комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ивана Винника, "будет еще один законопроект, который рассмотрят в комитете по иностранным делам". В то же время член комитета по вопросам национальной безопасности Андрей Тетерук заявил, что просто проект закона о реинтеграции будет разделен на два документа.