Грызлов: законопроект о реинтеграции Донбасса противоречит минским соглашениям

МИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Законопроект о так называемой реинтеграции Донбасса противоречит минским соглашениям. Такую точку зрения высказал полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.

"Внесенный сегодня в Верховную раду законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом полностью противоречит минским соглашениям, еще больше отдаляет Донбасс от Украины и блокирует минский процесс, - заявил он. - Украиной не принято решение о предоставлении особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей на постоянной основе. Особый статус Донбасса - неотъемлемое условие политического урегулирования на Украине".

В среду президент Украины внес в Раду сразу два законопроекта, касающихся ситуации в Донбассе. Один из них объявляет регион "оккупированной территорией", Россию обвиняет в "агрессии" и дает главе государство право использовать вооруженные силы с целью "освобождения" указанных территорий.

Другой законопроект юридически продлевает еще на год действие закона об особом статусе Донбасса, который был принят в 2014 году как ключевой документ политического урегулирования на востоке Украины в рамках минских соглашений. Однако, как и в прошлый раз, срок действия особого статуса вновь ограничен по времени, хотя минские соглашения четко оговаривают, что он должен носить бессрочный характер.