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Грызлов: законопроект о реинтеграции Донбасса противоречит минским соглашениям

Политика
4 октября, 18:55 UTC+3 МИНСК 4, октября. /ТАСС

По словам полпреда РФ в контактной группе, это документ еще больше отдаляет Донбасс от Украины и блокирует минский процесс

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МИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Законопроект о так называемой реинтеграции Донбасса противоречит минским соглашениям. Такую точку зрения высказал полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.

"Внесенный сегодня в Верховную раду законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом полностью противоречит минским соглашениям, еще больше отдаляет Донбасс от Украины и блокирует минский процесс, - заявил он. - Украиной не принято решение о предоставлении особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей на постоянной основе. Особый статус Донбасса - неотъемлемое условие политического урегулирования на Украине".

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Другой законопроект юридически продлевает еще на год действие закона об особом статусе Донбасса, который был принят в 2014 году как ключевой документ политического урегулирования на востоке Украины в рамках минских соглашений. Однако, как и в прошлый раз, срок действия особого статуса вновь ограничен по времени, хотя минские соглашения четко оговаривают, что он должен носить бессрочный характер.

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