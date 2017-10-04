Грызлов: законопроект о реинтеграции Донбасса противоречит минским соглашениям

ХК "Локомотив" заключил контракт с Квартальновым до конца сезона-2017/18Спорт 4 октября, 19:17
Будогосский: введение видеоповторов в РФПЛ потянет за собой целый комплекс проблемСпорт 4 октября, 19:16
Совместная пресс-конференция главы Минэнерго РФ и генсека ФСЭГ. ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 4 октября, 19:09
Путин рассказал о трендах в энергетике и ответил на вопросы о политикеЭкономика и бизнес 4 октября, 19:08
Хлопонин назвал празднование 200-летия Грозного в 2018 году важным событием для РоссииОбщество 4 октября, 19:08
Симонян считает, что есть необходимость в введении видеоповторов в РФПЛСпорт 4 октября, 18:58
Что такое криоэлектронная микроскопия и почему за нее дают Нобелевскую премиюНаука 4 октября, 18:40
Усманов заявил, что не ведет переговоров о продаже акций ФК "Арсенал"Спорт 4 октября, 18:31
СМИ: допинг-проба "Б" испанского велогонщика Санчеса дала положительный результатСпорт 4 октября, 18:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Законопроект о так называемой реинтеграции Донбасса противоречит минским соглашениям. Такую точку зрения высказал полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.
"Внесенный сегодня в Верховную раду законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом полностью противоречит минским соглашениям, еще больше отдаляет Донбасс от Украины и блокирует минский процесс, - заявил он. - Украиной не принято решение о предоставлении особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей на постоянной основе. Особый статус Донбасса - неотъемлемое условие политического урегулирования на Украине".
В среду президент Украины внес в Раду сразу два законопроекта, касающихся ситуации в Донбассе. Один из них объявляет регион "оккупированной территорией", Россию обвиняет в "агрессии" и дает главе государство право использовать вооруженные силы с целью "освобождения" указанных территорий.
Другой законопроект юридически продлевает еще на год действие закона об особом статусе Донбасса, который был принят в 2014 году как ключевой документ политического урегулирования на востоке Украины в рамках минских соглашений. Однако, как и в прошлый раз, срок действия особого статуса вновь ограничен по времени, хотя минские соглашения четко оговаривают, что он должен носить бессрочный характер.