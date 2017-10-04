Яровая назвала законопроект о реинтеграции Донбасса "плевком в сторону Европы"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала плевком в сторону Европы законопроект о реинтеграции Донбасса, внесенный в среду в Верховную Раду президентом Украины Петром Порошенко.

"Данный законопроект - это демонстративный плевок в сторону Европы, потому что соблюдение минских договоренностей - обязательство Порошенко перед Европой, - приводит слова парламентария ее пресс-служба. - Но президент Украины не собирается их исполнять. Он собирается совершать преступления, нагло ухмыляясь в сторону Европы".

По словам Яровой, "законопроектом о реинтеграции Донбасса Порошенко пытается получить разрешение на проведение военных операций в отношении мирных жителей Донбасса, разрешение на убийство, по которому не будет ни суда, ни следствия". "[Порошенко] придумал новую форму оправдания собственных действий: он законами штампует разрешение на преступление. Режим нынешней украинской власти не просто ущемляет и дискриминирует, он возводит преступления в ранг закона", - пояснила вице-спикер.

Депутат выразила убежденность, что такой законопроект - "не об освобождении Донбасса, а о его захвате и уничтожении". Она выразила надежду, что на данные инициативы президента Украины "последует адекватная реакция европейских политиков".

В среду Порошенко внес в Раду законопроекты "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" и "О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Оба проекта имеют статус неотложных и подлежат рассмотрению парламентскими комитетами и депутатами Рады в приоритетном порядке.