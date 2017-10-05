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Бортников: спецслужбы РФ и США не прекращали контакты в противодействии терроризму

Политика
5 октября, 21:43 дата обновления: 5 октября, 21:55 UTC+3

По словам директора ФСБ, "есть прямые контакты между руководителями спецслужб"

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КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. Спецслужбы России и США не прекращали контактов в противодействии терроризму. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, отвечая на вопросы журналистов после прошедшего 4-5 октября в Краснодаре международного совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов - партнеров ФСБ России, в котором приняли участие 117 делегаций из 76 стран мира.

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"Мы не прекращали наших контактов с нашими американскими партнерами, несмотря на те проблемы, которые существуют. Есть прямые контакты между руководителями спецслужб, прежде всего с ЦРУ. Это касалось не только сирийской проблематики, это касалось вообще вопросов противодействия терроризму", - сообщил директор ФСБ.

"Есть такое правило - оказывать содействие друг другу в случае, если есть информация, указывающая на возможные угрозы. Этим принципом руководствуемся мы, руководствуются американцы", - подчеркнул Бортинков.

"Так было в период предыдущего руководителя [ЦРУ Джона] Бреннана, с которым я поддерживал контакты, многие вопросы обсуждали. Так же происходит сейчас, когда на этой должности находится Помпео (Майкл Помпео, возглавивший ЦРУ с января этого года - прим. ТАСС)", - сказал Бортников.

"Работа проводится", - добавил он. На вопрос журналистов он уточнил, что на совещании в Краснодаре присутствовали представители ФБР на уровне управления и на таком же высоком уровне были представители от ЦРУ.

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Персоны
Помпео, Майкл (Майк) Бортников, Александр Васильевич
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