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СМИ: Лавров считает координацию усилий России и США в борьбе с терроризмом востребованной

Политика
4 февраля, 14:55 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 4, февраля. /ТАСС
Глава МИД РФ также выразил уверенность, что Москва и Вашингтон способны внести совместный вклад в преодоление ключевых проблем
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Сергей Лавров

Сергей Лавров

© Александр Щербак/ТАСС

ВЕНА, 4 февраля. /ТАСС/. Москва и Вашингтон могут внести совместный вклад в преодоление проблем современности, в первую очередь международного терроризма. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью австрийскому еженедельному журналу Profil, выдержки из которого приводит сегодня электронная версия издания.

"Убеждены, что при наличии обоюдной заинтересованности Россия и США, безусловно, способны не только продвинуться вперед в решении двусторонних вопросов, но и внести совместный вклад в эффективное преодоление ключевых проблем современности, - подчеркнул глава МИД РФ. - Особенно востребована координация усилий наших стран в борьбе с международным терроризмом".

Полностью интервью будет опубликовано в свежем номере журнала в понедельник.

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