СМИ: Лавров считает координацию усилий России и США в борьбе с терроризмом востребованной

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ВЕНА, 4 февраля. /ТАСС/. Москва и Вашингтон могут внести совместный вклад в преодоление проблем современности, в первую очередь международного терроризма. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью австрийскому еженедельному журналу Profil, выдержки из которого приводит сегодня электронная версия издания.
"Убеждены, что при наличии обоюдной заинтересованности Россия и США, безусловно, способны не только продвинуться вперед в решении двусторонних вопросов, но и внести совместный вклад в эффективное преодоление ключевых проблем современности, - подчеркнул глава МИД РФ. - Особенно востребована координация усилий наших стран в борьбе с международным терроризмом".
Полностью интервью будет опубликовано в свежем номере журнала в понедельник.