Депутаты Госдумы: новому главе Новосибирской области предстоит ликвидировать раскол элит

Геркус: ФК "Локомотив" - один из немногих, кто готов к ужесточению лимита в РФПЛСпорт 6 октября, 15:14
Погрузка на Приволжской магистрали в сентябре 2017 года увеличилась на 13,5%Транспорт 6 октября, 15:11
Глава ПАСЕ Педро Аграмунт подал в отставкуМеждународная панорама 6 октября, 15:09
Пассажиропоток на Керченской переправе за 9 месяцев 2017 г. снизился на 3,4%Транспорт 6 октября, 15:05
Геркус: принято решение об установке системы видеоповторов на "РЖД Арене"Спорт 6 октября, 14:57
"Знания позволят ему жить, когда меня уже не будет рядом"Общество 6 октября, 14:53
Биография экс-главы Новосибирской области Владимира ГородецкогоБиографии и справки 6 октября, 14:45
На iPhone и iPad появятся новые эмодзиОбщество 6 октября, 14:44
"Непопулярные меры" губернатора ГородецкогоПолитика 6 октября, 14:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 6 октября. /ТАСС/. Андрею Травникову, назначенному в пятницу врио губернатора Новосибирской области вместо ушедшего в отставку Владимира Городецкого, на новом посту предстоит консолидировать деловые элиты региона, которые сейчас разобщены. Такое мнение высказали в разговоре с ТАСС депутаты Госдумы от Новосибирской области.
"Травникову как временно исполняющему обязанности губернатора Новосибирской области сейчас будет очень непросто. Его главной задачей я вижу консолидацию властных элит, потому что у нас есть разрозненность. Так что, вполне возможно, что этим и объясняется назначение человека извне, чтобы он смог объединить разные группы", - сказал ТАСС депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов ("Единая Россия").
При этом, по мнению Игнатова, завоевать доверие жителей области чужому для региона человеку будет достаточно сложно, и "все будет зависеть от его способностей и гибкости в принятии решений".
Другой новосибирский депутат Госдумы Дмитрий Савельев (ЛДПР) согласился, что новому главе региона предстоит объединить власть, науку и бизнес. "Новосибирск - очень дифференцированный регион, это и наука, это и самые разные производства..., при этом есть серьезные... оборонные заводы, также Новосибирск - крупный логический, транспортный центр. Поэтому Травникову предстоит решать самые разные и разнонаправленные задачи - и с Академией наук отношения выстраивать, и с бизнес-структурами, промышленниками", - сказал ТАСС Савельев.
Владимир Городецкий, известный в Новосибирске политик, которому 69 лет, стал губернатором Новосибирской области в 2014 году, после отставки Василия Юрченко в связи с утратой доверия президента РФ. До этого Городецкий более 13 лет был мэром Новосибирска.
Андрею Травникову 46 лет, до нынешнего назначения он работал заместителем губернатора Вологодской области, заместителем полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, а в 2016 году стал мэром Вологды.